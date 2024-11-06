"سويس أوتيل المقام مكة" و"مكة سويس أوتيل".. إطلالة بانورامية على الكعبة المشرفة وخيار أمثل للزوار

وقال "منون": تؤكد بوابة مكة والمدينة من ALL، على تفاني "أكور" في خدمة ملايين الأشخاص خلال التجربة المتميزة، كما يعكس أيضًا التزام الشركة بالابتكار والقيادة في هذه السوق الحيوية؛ حيث سيتمكن أعضاء برنامج "ولاء أكور ALL" من كسب نقاط المكافأة خلال كل إقامة، أو عند تناول الطعام والشراب. ويمكن للأعضاء استخدام هذه النقاط لحجز ليالٍ في الفنادق المشاركة، أو تحويل النقاط لاستخدامها مع شركاء أكور في جميع أنحاء العالم، أو تحويلها إلى لحظات لا تنسى مع تجارب بلا حدود في الترفيه والرياضة والثقافة، والتسوق، والسفر وغيرها.