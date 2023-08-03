فيديو.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسولين بجازان

واصلت الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسولين، وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة جازان، عن ضبط عدد من المتسولين.
وتم رصد وضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية تمارس التسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.
وأضاف حساب الأمن العام على تويتر، أنه تم رصد وضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول بطريقة مباشرة من قائدي المركبات، وأخرى تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.
ونوه حساب الأمن العام، بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 في كل من مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.