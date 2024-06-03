شاهد.. "أمين الطائف" يقف على الخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن بمواقيت الحج

وحث المهندس عبدالله الزايدي العاملين من منسوبي الأمانة على بذل المزيد من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن، ومضاعفة الأداء خلال الفترة المقبلة؛ بما يتوافق مع جهود تحسين مستوى الأعمال البلدية فيما يتعلق بالنظافة والصحة العامة، والحرص على متابعة ومراقبة محال بيع الأطعمة؛ مشددًا على ضرورة تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المرافق التجارية المخالفة؛ حفاظًا على صحة ضيوف الرحمن عبر منافذ الطائف البرية، ومنع أي تجاوزات صحية قد تُعَرض صحتهم للخطر لا سمح الله، ومضاعفة الجهود لخدمة الحجاج والتيسير عليهم؛ إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة من القيادة الرشيدة وتعاميم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ مبينًا أن الطائف تُعَد البوابة الشرقية للعاصمة المقدسة، وبها أهم المنافذ البرية والجوية للحجاج.