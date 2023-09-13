القوات المسلحة ونظيرتها الأمريكية تنفذان التمرين الجوي المشترك "الرمال الحمراء 2"

وأشار مدير التمرين إلى تحقيق الوحدات المشاركة لأهدافها التي خُطط لها بمستوى عالٍ من الاحترافية في الأداء، والدقة في التنفيذ؛ مؤكدًا أن ذلك لم يكن ليتم إلا بتوفيق الله ثم ما تلقاه قواتنا المسلحة من دعم واهتمام من القيادة، سواء كان الدعم على مستوى التدريب والتأهيل أو على مستوى التجهيز والتسليح.