القوات المسلحة ونظيرتها الأمريكية تنفذان التمرين الجوي المشترك "الرمال الحمراء 2"

شَهِدَ رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق الأول مايكل كوريلا في المنطقة الشمالية، اليوم، فعاليات يوم كبار الشخصيات للتمرين المشترك "الرمال الحمراء 2"، بمشاركة أفرع القوات المسلحة ونظيرتها بالقيادة المركزية الأمريكية.
واستمع رئيس هيئة الأركان العامة إلى إيجاز مفصل عن أهداف وسيناريو التمرين وإمكانيات وقدرات القوات المشاركة من الجانبين والمهام المنوطة بها في التمرين.
ويأتي التمرين المشترك "الرمال الحمراء 2" ضمن التمارين العسكرية المجدولة التي تُجريها القوات المسلحة مع نظيرتها في القيادة المركزية الأمريكية.
وقال مدير التمرين العميد الطيران الركن محمد بن سعد المالكي: هذا التمرين الذي استمر ثلاثة أيام قد حقق جميع الأهداف التي خُطط لها والتي يأتي من أبرزها تعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، واكتساب الخبرات وتنمية المهارات ورفع مستوى الكفاءة والقدرة والجاهزية لقواتنا المسلحة؛ خصوصًا في التعامل مع التهديدات الناشئة.
وأشار إلى أن مشاركة القوات المسلحة في التمرين، كانت ممثلة في أفرعها القوات البرية، والجوية، والدفاع الجوي.
وأوضح المالكي أن التمرين تَضَمّن مشاركة العديد من الأنظمة الحالية والجديدة؛ لمواجهة التهديدات الحالية والناشئة التي يأتي من أبرزها الأنظمة المسيرة، وتم ذلك من خلال الاكتشاف والتعامل باستخدام الأسلحة المباشرة أو استخدم أنظمة التشويش والحرب الإلكترونية، كما شهد التمرين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأشار مدير التمرين إلى تحقيق الوحدات المشاركة لأهدافها التي خُطط لها بمستوى عالٍ من الاحترافية في الأداء، والدقة في التنفيذ؛ مؤكدًا أن ذلك لم يكن ليتم إلا بتوفيق الله ثم ما تلقاه قواتنا المسلحة من دعم واهتمام من القيادة، سواء كان الدعم على مستوى التدريب والتأهيل أو على مستوى التجهيز والتسليح.