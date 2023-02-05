التصحيح وقفزات كلفة التمويل الـ7.. توقعات بـ"عودة سوق العقار للأسعار العادلة"

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، قد أكد أن رفع أسعار الفائدة مهم لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار الأسواق؛ مشيرًا إلى أن التضخم العالي يضر بالقدرة الشرائية، كما أكد أن "الفيدرالي الأمريكي" ملتزم بإعادة نِسَب التضخم إلى 2%، وبيّن أن الاقتصاد الأمريكي تباطأ بشكل كبير، ومستوى التضخم فوق المعدل المستهدف؛ مؤكدًا: "لم نصل بعدُ إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم".