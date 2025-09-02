"الإحصاء": 95% من العاملين لديهم تغطية للحصول على الخدمات الصحية

يذكر أن تقديرات إحصاءات الصحة والسلامة في العمل تستند إلى البيانات المُبلّغة ذاتيًا من المشاركين من خلال الزيارات الميدانية "المنزلية" التي تمت في المسح الصحي الوطني 2024م، باستثناء معدل إصابات العمل، حيث تم حسابه من البيانات السجلية من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية وتقديرات السكان من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024م.