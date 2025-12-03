برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. "بر الرياض" تطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030

وشهد الاجتماع تدشين الهوية الإعلامية الجديدة للجمعية، والتي تعبّر عن التوجه المؤسسي والاتصال الفعّال مع المجتمع، كما أُطلقت الخطة الإستراتيجية للفترة 2026–2030، التي تركّز على رفع كفاءة العمل التنموي، وتوسيع برامج التمكين، وتحسين جودة الخدمات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع غير الربحي.