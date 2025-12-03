برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. "بر الرياض" تطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030

عقدت جمعية البر بالرياض اجتماع جمعيتها العمومية السنوي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور سمو نائبه الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف، وأعضاء الجمعية العمومية.
واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات الجمعية خلال العام الماضي، مع مناقشة واعتماد التقريرين الإداري والمالي، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات تهدف إلى تطوير البرامج وتعظيم أثر العمل الخيري في خدمة المستفيدين.
وشهد الاجتماع تدشين الهوية الإعلامية الجديدة للجمعية، والتي تعبّر عن التوجه المؤسسي والاتصال الفعّال مع المجتمع، كما أُطلقت الخطة الإستراتيجية للفترة 2026–2030، التي تركّز على رفع كفاءة العمل التنموي، وتوسيع برامج التمكين، وتحسين جودة الخدمات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع غير الربحي.
وأكد الأمير فيصل بن بندر في كلمته أهمية الاعتماد على التخطيط الإستراتيجي لتحقيق الاستدامة المالية وتعظيم الأثر المجتمعي، مشيدًا بالدعم الذي تحظى به الجمعية من القيادة الرشيدة، وبالجهود المبذولة من مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية لخدمة المستفيدين.
وفي ختام الاجتماع، عبّرت الجمعية عن شكرها لأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم وتعاونهم المستمر في مسيرة الجمعية وبرامجها التنموية.