خبراء يناقشون الابتكار وريادة الأعمال خلال مؤتمر مستقبل التحلية الدولي بالرياض

وأفاد الخبراء بأن التعاون هو السبيل الوحيد لطرح أفكار جديدة على الطاولة، قائلين: "لقد قمنا بتدريب الآلاف من الأشخاص وتعاونا مع العديد من الشركات لتطوير نظام اقتصادي لتحلية المياه"؛ مشيرين إلى أن التطورات التقنية الناشئة لها تأثير إيجابي على الابتكار، وإذا فكرنا في الأمر فلدينا جميعًا هواتف محمولة وسيارات، والنظام يحدد كل شيء من حولنا؛ فلماذا لا نفعل الشيء نفسه لتحلية المياه؟