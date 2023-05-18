فيديو.. والد التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة": الحمد لله على النعم كلها

وبدأ صباح اليوم الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بعملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة" ابنتا عمر رايانو، بمشاركة 35 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال وجراحة التجميل والعظام للأطفال وغيرها؛ بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.