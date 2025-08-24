الفريق الصيني AG.AL يحرز ثاني ألقابه في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 عبر بطولة Crossfire

نجح الفريق الصيني AG.AL في إحراز ثاني ألقابه ضمن بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية (2025)، عبر منافسات لعبة Crossfire، التي سجلت حضورها للمرة الأولى ضمن الحدث العالمي.
وبعد 5 أيام من المواجهات القوية بصالة SNB Arens في بوليفارد رياض سيتي، بين 16 من نخبة الفرق العالمية التي تنافست على مجموع جوائز بلغ مليوني دولار، تُوّج فريق AG.AL بدرع البطولة بعد تجاوزه للفريق الصيني الآخر BaiSha Gaming في المباراة النهائية بنتيجة (3 - 2)، مضيفًا بذلك (750,000) دولار إلى خزينته، وإلى جانبها (1000) نقطة في رصيده ببطولة الأندية، وهو ما وضعه في المركز السادس بمجموع نقاط بلغ (3050) نقطة، جاءت (1000) نقطة منها بعد فوزه بلقبه الأول في بطولة Honor of Kings.
وحصل مينغ كون "Doo" لاعب فريق AG.AL على جائزة أفضل لاعب في البطولة ومبلغ (10,000) دولار، إذ قدّم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، شكره للجماهير التي ساندت الفريق وقطعت آلاف الأميال للتواجد على أرض المملكة وتقديم الدعم، مؤكدًا بأن الفريق أثبت أنه الأفضل على مستوى العالم بعد حصولهم على هذا اللقب الغالي.