خلال أسبوع.. 780 جولة رقابية تتلف 151 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك في "الحفر"

كما قامت الإدارة الفنية بالأمانة، بحملة شاملة لتنظيف الشوارع العامة والرئيسية والساحات العامة، وتنسيق المسطحات الخضراء في المحافظة؛ حيث جرى صيانة 126 مترًا طوليًّا للأرصفة، ورفع 1836 مترًا مكعبًا من الأنقاض مجهولة المصدر؛ داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات، بالتواصل عبر مركز البلاغات الموحد 940 لمعالجتها.