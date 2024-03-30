"تجربة فريدة".. "الإذاعة والتلفزيون" تقدم رحلة عبر ثقافات وحضارات أجنبية في السعودية

تواصل هيئة الإذاعة والتلفزيون تقديم محتوى إبداعي مُتنوع يلبي احتياجات جميع أفراد العائلة، وذلك من خلال باقة من البرامج المتنوعة التي تُعرض على مختلف قنواتها. ومن بين هذه البرامج، برنامج "تجربة فريدة" الذي يُقدم تجارب إنسانية مُلهمة لشخصيات أجنبية تعيش في المملكة العربية السعودية.