19 مسلخًا لم تشفع.. "ذبح الأضاحي في منازل جازان".. عادة لم يردها التطور والأسعار!

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف، أن إدارة الأسواق والمسالخ بالفرع شرعت في تنفيذ الخطة التشغيلية التي جرى من خلالها متابعة جاهزية واستعداد مسالخ وأسواق المواشي بالمنطقة؛ حيث تمت تهيئة 19 مسلخًا لاستقبال الأضاحي، و8 أسواق للمواشي تحت إشراف ومتابعة وتنظيم 95 موظفًا من الكوادر البيطرية والفنية والإداريين وحراس الأمن التابعين للوزارة، إضافةً لـ307 من الأطباء البيطريين، وجزارين، وعمال نظافة، وإداريين، وحراس أمن تابعين لمشغلي المسالخ، مشيرًا إلى استمرارية قيام الفرق الرقابية المختصة بجولات مستمرة للإشراف والمتابعة على جميع أسواق النفع العام والمسالخ؛ حيث وضعت خطة عمل ميدانية للفرق خلال إجازة عيد الأضحى تشمل الرقابة الصحية والتوعوية الإرشادية.