"الأمن البيئي" يضط عددًا من مخالفي نظام البيئة في مكة والمدينة وحائل

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط عدد من مخالفي نظام البيئة في مناطق مكة المكرمة وحائل والمدينة المنورة، وذلك خلال ثلاث عمليات منفصلة.
تفصيلًا، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين مخالفين لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب في منطقة مكة المكرمة، وأوضحت القوات أنه تم ضبط (4) معدات تستخدم في تكسير الصخور ونقلها، يعمل عليها مقيمان من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الصومالية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم،
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة حائل، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الهندية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في منطقة المدينة المنورة.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية، غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.