لإثراء المحتوى.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق "بناء المعاجم الرقمية"

ودعا المجمع الراغبين في المشاركة في بناء مسار "المعاجم الرقمية" إلى التسجيل في الموقع الشبكي للمجمع على الرابط https://anlp.ksaa.gov.sa/e-dictionaries/ حيث حُددت للمشارَكةِ مجموعة من الضوابط، منها: حيازة المتقدم درجة علمية في مجال تخصص المعجم الذي سيتولى بناءه، إتقان اللغة العربية وقواعدها، والدراية بالمعايير الحديثة للتأليف المعجمي ومناهجه وأدواته، والإلمام بالتقنيات الرقمية الحديثة، والأمانة العلمية والسمعة الطيبة، وتقديم خطة علمية مُحكَّمة لبناء المعجم المتقدَّم له، وأن يحمل المتقدم اهتمامًا بالصناعة المعجمية أو التأليف المعجمي أو التجربة الثرية في الترجمة إلى العربية.