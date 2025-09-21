فتح باب التقديم لجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في دورتها الرابعة

وأشار الأمين العام إلى أن آخر موعد لاستقبال ملفات التقديم هو يوم 22/07/1447هـ الموافق 11 يناير 2026م، داعيًا الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على الشروط والمعايير عبر موقع الجائزة الإلكتروني، وتقديم طلباتهم في الوقت المحدد. كما أكد جاهزية فريق العمل للرد على استفسارات المتقدمين عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجائزة.