فتح باب التقديم لجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في دورتها الرابعة

أعلن الأمين العام لجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع، الدكتور نايف بن عابد الزارع، فتح باب التقديم للدورة الرابعة لعام 1447هـ/2025-2026م عبر الموقع الإلكتروني للجائزة
وأوضح الدكتور الزارع أن الدورة الحالية تشهد إضافة فرع جديد بعنوان “التميز المؤسسي”، المخصص لفئة الكيان غير الربحي، إلى جانب الفروع القائمة. وتشمل هذه الفروع: التميز الطلابي لفئة الطالب الثانوي المتميز، الطالب الموهوب، والطالب الجامعي المتميز، إضافة إلى التميز الوظيفي الذي يضم الأستاذ الجامعي المتميز، المعلم المتميز، والموظف الإداري المتميز.
وبيّن أن فروع الموظف الإداري المتميز حُددت في هذه الدورة في: فرع وزارة العدل بمنطقة الرياض، فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالرياض، والإدارة العامة للأحوال المدنية، إلى جانب الموظف العسكري المتميز من منسوبي إدارة الدفاع المدني بالمنطقة.
وأشار الأمين العام إلى أن آخر موعد لاستقبال ملفات التقديم هو يوم 22/07/1447هـ الموافق 11 يناير 2026م، داعيًا الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على الشروط والمعايير عبر موقع الجائزة الإلكتروني، وتقديم طلباتهم في الوقت المحدد. كما أكد جاهزية فريق العمل للرد على استفسارات المتقدمين عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجائزة.