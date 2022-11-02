جازان.. تدخّل جراحي عاجل يُنهي معاناة رضيع عبر تصحيح مجرى الجهاز البولي

وأكدت "صحة جازان" أن مستشفى الملك فهد المركزي وافق على استقبال الحالة من أحد المستشفيات الطرفية بالمنطقة الذي تمت فيه الولادة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والكشف السريري والمخبري والإشعاعي في عيادة المسالك البولية؛ اتضح أن الطفل يعاني من انقلاب المثانة الخارجي وعنق المثانة ومجرى البول.