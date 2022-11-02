جازان.. تدخّل جراحي عاجل يُنهي معاناة رضيع عبر تصحيح مجرى الجهاز البولي

نجح فريق طبي مختص في إنهاء معاناة رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر، بتدخل جراحي عاجل لتصحيح مجرى البول، في عملية جراحية استغرقت 8 ساعات.
وأكدت "صحة جازان" أن مستشفى الملك فهد المركزي وافق على استقبال الحالة من أحد المستشفيات الطرفية بالمنطقة الذي تمت فيه الولادة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والكشف السريري والمخبري والإشعاعي في عيادة المسالك البولية؛ اتضح أن الطفل يعاني من انقلاب المثانة الخارجي وعنق المثانة ومجرى البول.
واستدعت الحالة قيام الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية لتصحيح المشكلة في الجهاز البولي بإصلاح انفراج الحوض والمثانة وعنق المثانة، التي بدأت بإجراء إصلاح انفراج الحوض من قِبَل أطباء عظام الأطفال، في عملية استغرقت 3 ساعات.
وتم إصلاح انقلاب المثانة الخارجي وعنق المثانة ومجرى البول من قِبَل أطباء المسالك البولية؛ حيث استغرقت العملية 5 ساعات وتكللت بالنجاح، وتم متابعة الرضيع في قسم التنويم حتى استقرار الحالة الصحية، وغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء.
يُذكر أن المستفيدين من عيادة المسالك البولية 4905؛ فيما أجريت 572 عملية جراحية، وعدد 323 عملية تفتيت حصى الكلى وذلك خلال هذا العام 2022م.