431 من طلبة 16 دولة عربية يشاركون في برامج موهبة الإثرائية الصيفية 2024

وأطلقت المؤسسة خلال هذا الأسبوع، العديد من برامج موهبة الإثرائية الصيفية، التي تستمر على مدى 3 و4 و6 أسابيع، بحسب طبيعة هذه البرامج، بمشاركة نحو 13 ألف طالب وطالبة من داخل المملكة، منهم 431 طالباً وطالبة من مختلف الدول العربية المشاركة في مبادرة "الموهوبون العرب"، تمثلت في: سوريا، والأردن، وفلسطين، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، والعراق، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، واليمن.