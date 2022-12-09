شاهد: "العصفور" ينقل تحيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين للقيادة السعودية
حمّل نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين الشيخ عبدالحسين بن خلف العصفور، وزير الشؤون الإسلامية نقل سلام وتحيات كافة أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يضم في عضويته مشايخ وعلماء من السنة والشيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
كما أكد عبر مقطع فيديو وثقته "سبق" أن كافة أعضاء المجلس الذي يضم في عضويته علماء من السنة والشيعة على المنهج والمسلك الذي تسير عليه السعودية، مثمناً للوزير "آل الشيخ" الكلمة الضافية التي ألقاها ووصفها بالموعظة الحسنة لهم جميعاً.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مع رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين الشقيقة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، وذلك بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة، وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في إطار برنامج زيارته الحالية لمملكة البحرين لتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في المجالات الإسلامية بين البلدين الشقيقين.
وحظيت كلمة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإشادة واسعة من علماء السنة والشيعة أعضاء المجلس الذين أكدوا أنها حملت معاني سامية في السمع والطاعة لولاة الأمور، والتحذير من الفتن والاستغلال السياسي للخطاب الديني.