شاهد: "العصفور" ينقل تحيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين للقيادة السعودية

جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مع رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين الشقيقة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، وذلك بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة، وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في إطار برنامج زيارته الحالية لمملكة البحرين لتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في المجالات الإسلامية بين البلدين الشقيقين.