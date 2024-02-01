بعد أيام.. انطلاق "رالي حائل تويوتا الدولي" في أجواء شتوية وتضاريس فريدة

تتجه أنظار وبوصلة عشاق سباقات السرعة الصحراوية نحو حائل "مهد الراليات" بعد أيام قليلة، حيث سيعلن من خلال "رالي حائل تويوتا الدولي" بطل أول جولة من بطولة كأس العالم للراليات فئة الباها للعام 2024 من خلال قطع مسافة 484 كلم يمرّ من خلالها المتسابقون على تضاريس متنوعة تتناغم مع شتاء المنطقة التي تمثل أجمل منطقة سياحية شتوية بالمملكة وفق تحديد موسمها السياحي خلال الشتاء ليشكل ذلك عاملاً محفّزاً للسائقين.