توقيع مذكرة تفاهم بين "سدايا" و"هيئة تطوير المدينة" للاستفادة من الذكاء الاصطناعي

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية الأول بالمملكة الذي يقام بمقر مركز أرينا بمدينة الرياض خلال الفترة من 12 - 13 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من أكثر من 40 دولة في العالم تحت شعار "حياة أجود".