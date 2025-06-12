من الصراعات إلى التكامل الاقتصادي والرخاء الإقليمي.. المملكة تسعى لتحقيق السلام والأمن والاستقرار للمنطقة

تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار، في إقليم الشرق الأوسط، وأنحاء العالم الأخرى، هو المبدأ الأساسي للسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، منذ تأسيسها عام 1932م، ولا تختلف الأدوار المهمة، التي لعبتها لتحقيق هذا المبدأ، في الماضي البعيد، عن الماضي القريب، والحاضر المعاش، ففي عام 1989م استضافت المملكة الأطراف اللبنانية المتحاربة في مدينة الطائف، ونجحت في إقناعهم بالتوقيع على اتفاق ينهي الحرب الأهلية، بعد قرابة 15 سنة من الدمار والقتل.