غزارتها واردة.. "مطرية الأسبوع" تلوح في الأفق طارقةً أبواب مناطق المملكة

وبناءً على ذلك، فيتوقع -بإذن الله- أن تكون الفرصة مهيأة يومي الأحد والاثنين لهطول زخات رعدية من الأمطار في أجزاء من شرق ووسط السعودية؛ بحيث تشمل الأمطارُ أجزاء متفرقة من: (المنطقة الشرقية، وحفر الباطن، والرياض، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية)، بالإضافة لأجزاء من جنوب غرب المملكة، وتكون هذه الأمطار متوسطة في أغلبها، ولا يمنع ذلك أن تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية، وتترافق بحدوث الرعد حينها، وبالتزامن مع ذلك يُتوقع أن تتدفق بعض السحب الماطرة المتفرقة على أجزاء من قطر والبحرين بمشيئة الله؛ وفق موقع "طقس العرب".