غزارتها واردة.. "مطرية الأسبوع" تلوح في الأفق طارقةً أبواب مناطق المملكة

تشير آخر الخرائط الجوية المستَلمة من المراكز العالمية، أنه يُتوقع أن تتأثر دول الخليج تدريجيًّا خلال الأسبوع الحالي بحالة ماطرة؛ ناتجة عن تلاقي امتداد لمنخفض جوي سطحي من السعودية يسمى بمنخفض البحر الأحمر، وكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا؛ حيث تَصادف هذا التلاقي مع تدفق للرطوبة من بحر العرب؛ بحيث تتهيأ الفرصة تدريجيًّا مع بداية الأسبوع لهطول الأمطار في أجزاء من السعودية؛ على أن يتسع نطاق تأثير الحالة الماطرة خلال النصف الثاني من الأسبوع لتشمل الإمارات وسلطنة عمان؛ وذلك مع تعمق الهواء البارد في طبقات الجو العليا بمشيئة الله.
وبناءً على ذلك، فيتوقع -بإذن الله- أن تكون الفرصة مهيأة يومي الأحد والاثنين لهطول زخات رعدية من الأمطار في أجزاء من شرق ووسط السعودية؛ بحيث تشمل الأمطارُ أجزاء متفرقة من: (المنطقة الشرقية، وحفر الباطن، والرياض، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية)، بالإضافة لأجزاء من جنوب غرب المملكة، وتكون هذه الأمطار متوسطة في أغلبها، ولا يمنع ذلك أن تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية، وتترافق بحدوث الرعد حينها، وبالتزامن مع ذلك يُتوقع أن تتدفق بعض السحب الماطرة المتفرقة على أجزاء من قطر والبحرين بمشيئة الله؛ وفق موقع "طقس العرب".
وخلال النصف الثاني من الأسبوع، يُتوقع أن يتزايد تأثر أجزاء من شرق ووسط السعودية، بالإضافة لقطر والبحرين، بحالة عدم الاستقرار الجوي؛ وذلك مع تعمق الهواء البارد في طبقات الجو العليا، وفعالية كبيرة يُتوقع أن يُبديها مرتفع بحر العرب في ضخ الرطوبة؛ بحيث تتسع رقعة الهطولات المطرية على تلك المناطق بإذن الله، كما تمتد الأمطار تدريجيًّا لتشمل أجزاء عدة من الإمارات وسلطنة عمان؛ وخاصة المحافظات الشمالية من السلطنة، ولا يستبعد أن تتساقط الثلوج فوق قمم جبل شمس.