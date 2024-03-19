رعى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، حفل تدشين مركز التميز لدمج وتطوير الأنظمة البحرية في سامي نافانتيا للصناعات البحرية في مقر الشركة بمدينة الرياض، بحضور كبار المسؤولين الإداريين في شركتي SAMI وسامي نافانتيا، الذي يمثل نقطة تحول مهمة في رحلة مساهمة الشركة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ولغرض تعزيز القدرات بكفاءة عالية، وتوفير التقنيات المتقدمة والتوجهات الحديثة بما يخدم متطلبات القوات البحرية الملكية السعودية.