"شتاء جازان" يستعرض فعاليات 2023 ويكشف عن "أجمل وأدفأ"

عقدت اللجنة المنظمة على مهرجان شتاء جازان 2023 لقاء مفتوحًا مع الإعلاميين والإعلاميات بمنطقة جازان بحضور أمين منطقة جازان المشرف العام على شتاء جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني.
وتضمن اللقاء عرضًا للفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال النسخة الحالية من شتاء جازان، قدمته المدير التنفيذي للمهرجان رحاب مسلم، والتي أشارت إلى أن الفعاليات تشمل جميع محافظات منطقة جازان، وأكدت مسلم أن اللجنة المنظمة لفعاليات المهرجان حرصت على تنفيذ فعاليات نوعية تستهدف كل فئات المجتمع وتركز على استغلال المقومات التي تتمتع بها المنطقة والتنوع الجغرافي الكبير الذي يحتم الوجود والتنوع في الفعاليات المنفذة.
من جانب آخر أشار المشرف العام على شتاء جازان أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني إلى أن اللقاء بإعلاميّ وإعلاميات منطقة جازان يهدف إلى إشراكهم في الخطة التنفيذية لمهرجان شتاء جازان.
وشدد المهندس الغزواني على اهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود ونائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بمهرجان شتاء جازان، ومتابعتهما اللحظية لأعمال اللجان العاملة بالمهرجان.
وأشار "الغزواني" إلى أن حضور الإعلاميين والإعلاميات يشكل أهمية كبيرة لدعم وإنجاح النسخة الحالية من المهرجان وأن جميع الملاحظات التي تم مناقشتها خلال اللقاء ستؤخذ في الاعتبار حرصًا على نجاح المهرجان.
من جانب آخر، طرح عددٌ من الإعلاميين والإعلاميات عددًا من المقترحات التطويرية لفعاليات المهرجان، مشددين على أهمية شتاء جازان في التعريف بالموروث الثقافي والفني والتاريخي لمنطقة جازان، وموجهين شكرهم للقائمين على شتاء جازان ومشددين على الدور الفاعل للإعلام في إنجاح الفعاليات.
يُذكر أن مهرجان شتاء جازان ينطلق خلال العام الحالي في 12 يناير ويتضمن عددًا من الفعاليات النوعية التي تشمل جميع محافظات منطقة جازان.