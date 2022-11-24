"شتاء جازان" يستعرض فعاليات 2023 ويكشف عن "أجمل وأدفأ"

وتضمن اللقاء عرضًا للفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال النسخة الحالية من شتاء جازان، قدمته المدير التنفيذي للمهرجان رحاب مسلم، والتي أشارت إلى أن الفعاليات تشمل جميع محافظات منطقة جازان، وأكدت مسلم أن اللجنة المنظمة لفعاليات المهرجان حرصت على تنفيذ فعاليات نوعية تستهدف كل فئات المجتمع وتركز على استغلال المقومات التي تتمتع بها المنطقة والتنوع الجغرافي الكبير الذي يحتم الوجود والتنوع في الفعاليات المنفذة.