وزارة المالية تنشر الإطار العام للتمويل الأخضر في المملكة

ويعزز الإطار العام للتمويل الأخضر دور المملكة الريادي في التمويل المستدام في المنطقة، وتشجيع المبادرات العامة والخاصة في مجال التمويلات الخاصة بالمناخ والمحافظة على البيئة؛ حيث تم بناء الإطار ليكون متسقًا مع إعلان المملكة، الصادر في أكتوبر 2021، بشأن تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060م من خلال تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتحقيق المساهمات المحددة وطنيًّا تحت اتفاق باريس بتقليل غازات الاحتباس الحراري بمقدار 278 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2030؛ تماشيًا مع اتفاق باريس للمناخ، بالمواءمة مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال.