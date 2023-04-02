برامج وأركان تفاعلية.. معرض بالخُبر يعزّز السلوكيات الإيجابية تنظّمه "الذوق العام"

نظّمت الجمعية السعودية للذوق العام، خلال يومَي الأربعاء والخميس الماضيين، معرضًا تعريفيًا بمبادرة الجمعية وبرامجها التي تمّ تدشينها تحت عنوان "وطن الذوق"، وذلك في أحد المجمعات التجارية بالخُبر؛ حيث بهدف المعرض إلى تعريف جميع شرائح المجتمع بالذوق العام، وأهمية تعزيز الممارسات والسلوكيات الذوقية.
من جهته، أوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب، أن المعرض يهدف إلى التعريف بالجمعية، وبرامجها النوعية، من خلال أركان عدة منها: ركن تعريفي ببرنامج "رياضتنا ذوق"، و"سفراء الذوق"، و"بيوت المتقين"، و"القيادة بذوق" و"متنفس"، إضافة إلى أركان تعريفية بالخدمات المقدمة، ومنصة "كلنا ذوق" التشاركية، وبرنامج العضوية المبتكر، والبرنامج التطوعي "سواعد ذوق"، وركن ثقافي "الذوق حول المملكة".
وأضاف: كما يضم المعرض أركاناً تفاعلية، منها ركن "فضفضة ذوق"، و"لقاءات ذوق"، و"براعم الذوق"، و"لوحة ذوق"، التي تسعى إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، ونشر رسالتها التي تسعى إلى إيجاد بيئة مجتمعية راقية تمتاز بالذوق في جميع التصرفات والتعاملات لجوانب الحياة المختلفة، تحت شعار "الذوق العام.. أسلوب حياة، ونهج وطن".