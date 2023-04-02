برامج وأركان تفاعلية.. معرض بالخُبر يعزّز السلوكيات الإيجابية تنظّمه "الذوق العام"

من جهته، أوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب، أن المعرض يهدف إلى التعريف بالجمعية، وبرامجها النوعية، من خلال أركان عدة منها: ركن تعريفي ببرنامج "رياضتنا ذوق"، و"سفراء الذوق"، و"بيوت المتقين"، و"القيادة بذوق" و"متنفس"، إضافة إلى أركان تعريفية بالخدمات المقدمة، ومنصة "كلنا ذوق" التشاركية، وبرنامج العضوية المبتكر، والبرنامج التطوعي "سواعد ذوق"، وركن ثقافي "الذوق حول المملكة".