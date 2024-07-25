رحلة للترفيه والاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة يوفرها ممشى النماص

وتقع "النماص" على قمة جبال السروات، ويتخللها عدد من الأودية ذات النباتات الطبيعية ومساقط المياه؛ مما يكسبها مناظر جميلة، وتنتشر بها الغابات الكثيفة التي جعلت منها مقصدًا لكثير من الزوار والمصطافين، وتتوفر بها معظم الخدمات التي يحتاجها قاصدوها.