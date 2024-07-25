رحلة للترفيه والاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة يوفرها ممشى النماص

يقع ممشى "الضباب"، أحد أبرز المعالم السياحية والترفيهية التي تضمها محافظة النماص على امتداد يزيد على 7 كيلومترات وفي قلب الشريط السياحي بالمحافظة – 155 كيلومترًا شمال مدينة أبها، ويرتفع عن سطح البحر بحوالي 2400م.
ويتميز ممشى "الضباب" بإطلالة ساحرة على سهول تهامة وسط أجواء باردة لا تتجاوز درجة حرارتها نهارًا 30 درجة وطبيعة ساحرة تجمع بين التكوينات الجبلية البديعة والبساط الأخضر، مما جعله وجهة سياحية مهمة لأهالي المحافظة والسياح القادمين للمكان من جميع مناطق المملكة ودول الخليج العربي.
وتتوفر في الموقع خدمات سياحية وخدمية تتوسط مساحات خضراء، من أبرزها مواقع المطاعم المميزة وأركان بيع القهوة والشاهي، إضافة إلى الوجبات السريعة والمنتجات المحلية من الفواكه الصيفية والحلوى والأكلات الشعبية التي تقوم على تجهيزها الأسر المنتجة، مما يوفر فرصًا اقتصادية موسمية هامة لأبناء وبنات المحافظة، كذلك يحتوي الممشى على مواقع ترفيهية مثل ألعاب الأطفال ومواقع المسابقات الرياضية.
وزُين الممشى بأشكال جمالية من المنحوتات واللوحات الفنية التي تمثل طبيعة وتراث المكان، وتمنح العائلات فرصة لقضاء أوقات ممتعة، والتقاط الصور التذكارية، وممارسة رياضات المشي وركوب الدراجات.
وتحتضن النماص خلال صيف هذا العام فعاليات للقرى التراثية وفعاليات ترفيهية وعروضاً للفنون الشعبية وفعاليات زراعية وريفية. وتبرز كذلك أنشطة رياضية مثل "رماية السهام" و"سباق الدرجات الهوائية" و"الهايكنج الجبلي" و"أسبوع الرياضة للجميع" و"بطولة النماص للبادل" و"ماراثون النماص" و"بطولة التقاط الأوتاد"، فيما تحتضن في الجانب الثقافي عدة فعاليات أبرزها "ملتقى النحت" و"ملتقى الفنون البصرية"، وعدة محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية.
وتقع "النماص" على قمة جبال السروات، ويتخللها عدد من الأودية ذات النباتات الطبيعية ومساقط المياه؛ مما يكسبها مناظر جميلة، وتنتشر بها الغابات الكثيفة التي جعلت منها مقصدًا لكثير من الزوار والمصطافين، وتتوفر بها معظم الخدمات التي يحتاجها قاصدوها.