قوِّ قلبَك ومناعتك.. استشاري: التمر "منجم للصحة" لا ينصح به في حالتين

صحة القلب والجهاز الهضمي

وتابع: "يحافظ التمر على صحّة القلب والجهاز العصبي؛ إذ تُعدّ التمور مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، وفي الوقت نفسه تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم، ويساعد التمر على الوقاية من فقر الدم، ويعود ذلك لمحتوى الحديد العالي فيه، ويساعد التمر في التخفيف من الحساسية؛ حيث يساعد الكبريت العضوي الموجود في التمر على الحدّ من الحساسية الموسميّة، والحساسية بشكل عام، ويعدّ مفيدًا للنساء الحوامل، ويزيد التمر من الوزن لدى الأطفال، وجميع هذه الفوائد الصحية ارتبطت علميًّا بتناول التمر، إلا أن تأكيد الأمر يحتاج إلى مزيد من الأبحاث.