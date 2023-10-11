في عملية مدتها 30 دقيقة.. استخراج بطارية حارقة من مريء طفل في بيشة

وذكرت "الصحة" في بيشة، أن مستشفى الولادة والأطفال تمكّن وبشكلٍ عاجلٍ بعد حضور الطفل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني وضعاً حرجاً من إجراء تدخلٍ جراحي أسهم في إنقاذ كامل الجهازين التنفسي والهضمي، واستخراج البطارية الحارقة التي استقرت في منطقة حرجة؛ كادت أن تتسبّب في مضاعفات على الجهازيْن للطفل.