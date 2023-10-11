في عملية مدتها 30 دقيقة.. استخراج بطارية حارقة من مريء طفل في بيشة

تمكّن أطباء الجراحة في محافظة بيشة، من إنقاذ طفل واستخراج بطارية حارقة من الجهازين التنفسي والهضمي، في عملية استغرقت "30" دقيقة تكللت بالنجاح.
وذكرت "الصحة" في بيشة، أن مستشفى الولادة والأطفال تمكّن وبشكلٍ عاجلٍ بعد حضور الطفل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني وضعاً حرجاً من إجراء تدخلٍ جراحي أسهم في إنقاذ كامل الجهازين التنفسي والهضمي، واستخراج البطارية الحارقة التي استقرت في منطقة حرجة؛ كادت أن تتسبّب في مضاعفات على الجهازيْن للطفل.
وبيّن الفريق الطبي المعالج للحالة أن الطفل كان يشكو وجود جسم غريب أدّى إلى صعوبة في البلع والتنفس، وبعد عمل الفحوصات السريرية والإشعاعية تبيّن وجود بطارية حارقة محشورة بالمريء كانت تشكل ضرراً على صحته، وتخوفاً من ثقب المريء، ليتم على الفور إدخاله غرفة العمليات واستخراجها بالمنظار وبدقة عالية دون حدوث أي مضاعفات.
وأكّد الفريق الطبي أن هذه العمليات تعمل بحذرٍ شديدٍ تحسباً لانفجار تلك البطاريات داخل التجويف وقد تتسبّب مفاعلاتها الكيميائية في حدوث مضاعفات شديدة على الشخص؛ قد يفقد الحياة على أثرها.