"إرادة الرياض": 70% نسبة التزام المراجعين بمواعيد العيادات الخارجية

يأتي ارتفاع نسبة الالتزام بالمواعيد نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها المجمع لتحسين تجربة المريض وزيادة الالتزام بالمواعيد ولتعزيز حرص المرضى على حضور مواعيدهم وتقديم عديد من الخدمات والبرامج التي أسهمت في زيادة الوعي بأهمية المتابعة العلاجية في استقرار الحالة الصحية للمرضى، وتسهيل استفادتهم من الخدمة.