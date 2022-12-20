"إرادة الرياض": 70% نسبة التزام المراجعين بمواعيد العيادات الخارجية

كشف مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض؛ أحد مكونات تجمُّع الرياض الصحي الثالث، عن ارتفاع نسبة التزام المراجعين بحضور مواعيد العيادات الخارجية ليبلغ 70% من إجمال الحالات المسجلة، وبلغت نسبة التزامهم بالمتابعة عبر خدمة العيادات الافتراضية (عن بُعد) 88%.
يأتي ارتفاع نسبة الالتزام بالمواعيد نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها المجمع لتحسين تجربة المريض وزيادة الالتزام بالمواعيد ولتعزيز حرص المرضى على حضور مواعيدهم وتقديم عديد من الخدمات والبرامج التي أسهمت في زيادة الوعي بأهمية المتابعة العلاجية في استقرار الحالة الصحية للمرضى، وتسهيل استفادتهم من الخدمة.
يُذكر أن مجمع إرادة قام خلال العام الماضي بصرف (156583) وصفة، وقام بالتعاون مع البريد السعودي بإيصال (14252) وصفة للمرضى في منازلهم.