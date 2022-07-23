"الزمازمة" توزع 16 مليون عبوة في المرحلة الأولى من خططها التشغيلية لموسم حج هذا العام

كشف العضو المنتدب للزمازمة حسن أبو الفرج، أن الزمازمة أنهت المرحلة الأولى من خططها التشغيلية لموسم حج هذا العام بتوزيع قرابة 15.7774.080 عبوة ماء زمزم مبردة على ضيوف الرحمن في مساكنهم التي تجاوزت 1287 مسكنًا في تسجيل لأعلى معدلات تشغيل.
وشهدت المرحلة الأولى عدة مبادرات كان من أبرزها (مبادرات المشاعر)، حيث شاركت ولأول مرة في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة من خلال برامج السقيا في مبادرة "شربة من زمزم" وفي مسار إثراء تجربة الحاج من خلال معرض عن تاريخ السقيا حمل مسمى (حكاية الماء والسقيا).
وأضاف "أبو الفرج": بفضل الله انتهينا من المرحلة الأولى، وبدأنا المرحلة الثانية من الخطط التشغيلية حيث تواصل الفرق الميدانية خدمة ضيوف الرحمن واستكمال الخطط التشغيلية من خلال إسهام الزمازمة حاليًا مع وزارة الحج والعمرة وشركات الحج في توديع ضيوف الرحمن مع استمرار تنفيذها لبرامج السقيا في مساكن الحجاج الذين لا يزالون في مكة المكرمة".
وأبان "أبو الفرج" أن عدد الحجاج الذين تمت خدمتهم خلال المرحلة الأولى من الخطة التشغيلية تجاوز 779.919 حاجًا فيما تم توزيع أكثر من 394.352 من كراتين ماء زمزم تتجاوز عدد اللترات بها 5.893.550 لترًا ..
وأسهم نحو 810 موظفين وعاملين في تسيير قرابة 2486 رحلة كانت تخضع لمراقبة تقنية من خلال مركز التحكم والمراقبة الخاص بالشركة لضمان تجويد الخدمة فيما استقبلت الشركة حافلات الحجاج في مراكز الاستقبال بما يقارب 18.733 حافلة.
وبيّن "أبوالفرج": هناك فريق داخلي وفريق رصد خارجي يتابع رصد أي ملاحظات أو شكاوى. وقال: نحرص في الزمازمة على قياس الأداء ورصد مؤشر رضا المستهدفين بالخدمة هذا الأمر؛ وخلال الموسم تم استقبال قرابة 336 شكوى متنوعة تم معالجتها في حينها.