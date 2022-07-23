"الزمازمة" توزع 16 مليون عبوة في المرحلة الأولى من خططها التشغيلية لموسم حج هذا العام

وأضاف "أبو الفرج": بفضل الله انتهينا من المرحلة الأولى، وبدأنا المرحلة الثانية من الخطط التشغيلية حيث تواصل الفرق الميدانية خدمة ضيوف الرحمن واستكمال الخطط التشغيلية من خلال إسهام الزمازمة حاليًا مع وزارة الحج والعمرة وشركات الحج في توديع ضيوف الرحمن مع استمرار تنفيذها لبرامج السقيا في مساكن الحجاج الذين لا يزالون في مكة المكرمة".