بين 38 دولة.. "جامعة شقراء" تحصل على 3 ميداليات متنوعة بمعرض ‫جنيف الدولي للاختراعات

حصلت جامعة شقراء على ثلاث ميداليات متنوعة (ذهبية وفضيتين)، في معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخته التاسعة والأربعين، من بين 1035 اختراعًا يمثلون 38 دولة.
واستمرت أعمال المعرض على مدى خمسة أيام بدولة سويسرا، بحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري.
وجاء الإنجاز الذي حققته الجامعة على الصعيد الدولي، من خلال مشاريعها البحثية والاختراعات والابتكارات التي شاركت بها في هذا المعرض الدولي؛ إذ فاز بالميدالية الذهبية الاختراعُ المقدم من الدكتور محمد طابش من كلية الطب بشقراء وفريق عمله، وهو عبارة عن جهاز صدمات كهربائية لإحداث الصرع؛ لأهداف بحثية.
كما فاز بالميدالية الفضية الاختراعُ المقدم من الدكتور بندر العتيبي، والدكتور منيف العتيبي من كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، والذي تَمثل في اختراع أنظمة وطرق للكشف عن الهجمات الإلكترونية التي تستهدف بيئات إنترنت الأشياء، كما حصل هذا الاختراع أيضًا على جائزة تايلاند الدولية في الاختراع والابتكار المقدمة من المجلس الوطني للبحوث في تايلاند.
وفاز بالميدالية الفضية الثانية الاختراعُ المقدم من الدكتور محمد طابش من كلية الطب بشقراء وفريق عمله، وهو عبارة عن ابتكار تركيبة عشبية جديدة لعلاج تصلب الشرايين وارتفاع الدهون الضارة.
من جهته، قال الدكتور منيف بن نايف العتيبي عميد كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، رئيس وفد الجامعة بالمعرض إن مشاركة الجامعة في هذا المعرض الدولي تُعَزز الحضور العلمي والتنافسي للجامعة في المحافل الدولية وتبادل الخبرات والاطلاع على الاختراعات والابتكارات المعروضة من قِبَل الجهات الأخرى، بما يثري المعرفة وينمي الخبرات والمهارات لدى منسوبي الجامعة.
يُذكر أن الجامعة شاركت في المعرض من خلال 4 اختراعات، تنوعت ما بين الاختراعات في المجال الطبي والتقني، ضمن فريق وزارة التعليم الممثل في جامعات المملكة المختلفة، والذي يهدف لتعزيز أواصر التعاون مع المجتمع الدولي، وتبادل الخبرات مع المختصين من مختلف دول العالم.