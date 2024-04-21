بين 38 دولة.. "جامعة شقراء" تحصل على 3 ميداليات متنوعة بمعرض ‫جنيف الدولي للاختراعات

كما فاز بالميدالية الفضية الاختراعُ المقدم من الدكتور بندر العتيبي، والدكتور منيف العتيبي من كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، والذي تَمثل في اختراع أنظمة وطرق للكشف عن الهجمات الإلكترونية التي تستهدف بيئات إنترنت الأشياء، كما حصل هذا الاختراع أيضًا على جائزة تايلاند الدولية في الاختراع والابتكار المقدمة من المجلس الوطني للبحوث في تايلاند.