بالقصيم وجازان.. إحباط ترويج وتهريب 376 كجم قات

نجحت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم في منع ترويج كمية من القات، بينما تمكّنت دوريات حرس الحدود بجازان من إحباط تهريب كمية أخرى من النبات المخدر.
وفي التفاصيل: قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لترويجه "31" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وشهدت الواقعةُ الثانية إحباطَ الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريبَ "345" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.