"وقاء" يحذّر: إنفلونزا الخيل تهدد المرابط.. والتحصين والراحة خط الدفاع الأول

أكد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (مركز وقاء) أن مرض إنفلونزا الخيل يُعد من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى، ما يستدعي رفع مستوى اليقظة لدى ملاك المرابط والهواة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
جاء ذلك خلال مشاركة المركز في العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة، المقام في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، حيث أشار إلى أن الفيروس يظهر عادة في موجات وبائية كل عدة سنوات، نتيجة دخول خيل حامل للفيروس دون أعراض، أو بسبب تحورات جينية تمكنه من تجاوز المناعة حتى لدى الخيول المُحصنة.
وأوضح "وقاء" أن المرض ناتج عن فيروسات الإنفلونزا من النوع A، وتحديدًا السلالتين H7N7 وH3N8 من عائلة Orthomyxoviridae، المعروفة بسرعة انتشارها وقدرتها العالية على التحوّر، مما يزيد من احتمالية ظهور موجات جديدة إذا لم تُتخذ إجراءات التحصين الوقائي بانتظام.
وأشار المركز إلى أن العدوى تنتقل بشكل رئيسي عبر الرذاذ المتطاير أثناء سعال أو عطس الخيول المصابة، كما يمكن أن تنتقل بطرق غير مباشرة من خلال الأدوات الملوثة مثل أواني الطعام والماء، والأغطية والسروج، وحتى عبر أيدي وملابس العاملين أو مركبات نقل الخيول، مما يستدعي تطبيق معايير صارمة للنظافة والتطهير.
وبيّن أن الأعراض تشمل ارتفاع الحرارة حتى 41 درجة مئوية، وسعالًا جافًا متكررًا، وإفرازات أنفية قد تتحول إلى اللون الأصفر، إضافة إلى الخمول وفقدان الشهية وآلام عضلية. ورغم تعافي معظم الخيول خلال أسبوعين، إلا أن السعال قد يستمر لفترة أطول، وقد تحتاج بعض الخيول إلى أشهر لاستعادة لياقتها إذا لم تحصل على راحة كافية.
وأكد "وقاء" عدم وجود علاج نوعي للفيروس، ويعتمد على العلاج الداعم مثل خافضات الحرارة، ومضادات الالتهاب، ومهدئات السعال، والمضادات الحيوية في حال ظهور عدوى بكتيرية. كما شدد على أهمية الراحة التامة للخيل المصابة لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع لتجنب المضاعفات مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب التامور.
وفي جانب الوقاية، أوضح المركز أن التحصين الدوري هو الوسيلة الأهم للحد من انتشار المرض، ويُعطى على جرعتين بينهما أربعة أسابيع، ثم جرعات منشطة كل ستة أشهر، مع أهمية إعطاء جرعة وقائية قبل السفر أو المشاركة في الفعاليات بعشرة أيام على الأقل. كما يبدأ تحصين الأمهار من عمر ستة أشهر بجرعات إضافية حسب توصيات الشركات المصنعة.
واختتم "وقاء" بالتأكيد على التزامه بمتابعة الوضع الوبائي وتقديم الإرشادات اللازمة للمربين، داعيًا إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه، والتقيد بالإجراءات الوقائية، لضمان سلامة الخيل واستدامة قطاع الفروسية في المملكة.