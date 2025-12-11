"وقاء" يحذّر: إنفلونزا الخيل تهدد المرابط.. والتحصين والراحة خط الدفاع الأول

وبيّن أن الأعراض تشمل ارتفاع الحرارة حتى 41 درجة مئوية، وسعالًا جافًا متكررًا، وإفرازات أنفية قد تتحول إلى اللون الأصفر، إضافة إلى الخمول وفقدان الشهية وآلام عضلية. ورغم تعافي معظم الخيول خلال أسبوعين، إلا أن السعال قد يستمر لفترة أطول، وقد تحتاج بعض الخيول إلى أشهر لاستعادة لياقتها إذا لم تحصل على راحة كافية.