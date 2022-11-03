6 جلسات علمية ضمن مؤتمر "جهود المملكة في مواجهة كورونا" بجامعة القصيم

ناقشت جلسات مؤتمر "جهود المملكة في مواجهة جائحة كورونا.. التحديات والاستراتيجيات، الذي نظّمته جامعة القصيم أمس، عن بُعد، العديدَ من الأوراق العلمية والبحثية، التي تتناول الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في مواجهة جائحة كورونا ودراستها بشكل علمي موسع، بمشاركة 19 متحدثًا رئيسيًّا، وعدد من المتحدثين غير الرئيسيين من داخل الجامعة وخارجها موزعين على 6 جلسات علمية.