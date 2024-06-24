فقاعة والضواحي تفوز.. "المسند": 6 أسباب تشكل "قبة الجزر الحرارية بالمدن الكبرى"

وأضاف: كما أن جفاف التربة عامل آخر؛ حيث التربة الجافة لا تحتفظ بالحرارة بنفس كفاءة التربة الرطبة؛ منبهًا إلى كثرة المباني والأبراج العالية في المدن الكبيرة؛ مشيرًا إلى أن هذه البنايات تحتفظ بالحرارة وتزيد من انعكاس الأشعة الشمسية.