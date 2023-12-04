مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يستأصل 60 ورماً ليفياً من رحم أربعينية ويُنهي معاناتها من نزيف وألم استمر عامين

ذكر ذلك الدكتور هيثم فلمبان استشاري أمراض النساء والولادة، رئيس الفريق الطبي المعالج والحاصل على الزمالة في التخصص الدقيق للأورام النسائية وجراحة المناظير والروبوت. والذي أضاف بأنه عند وصول المريضة لعيادات النساء والولادة والإستماع إلى شكواها وتاريخها المرضي، تم إخضاعها لمجموعة من التحاليل المخبرية والفحوصات الدقيقة بالأشعة الصوتية (Ultra Sound)، والتي كشفت عن خلل في نسب هيموجلبين الدم ووجود عدد كبير جداً من الأورام منتشرة داخل الرحم، وأن الأعراض التي شعرت بها المريضة من النزيف المتكرر ونوبات الألم ناتجة عن تلك الأورام.