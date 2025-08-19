نقلة نوعية في جراحة السمع.. جامعة الملك سعود تُجري أول زراعة قوقعة باليد الروبوتية

وأوضح المركز أن هذه التقنية الحديثة تُمكّن الجرّاحين من إدخال أقطاب غرسة القوقعة بدقة متناهية وثبات عالٍ، بما يعزز سلامة المرضى ويسهم في الحصول على أفضل النتائج السمعية. كما تتميز اليد الروبوتية بسهولة التحكم والدقة العالية في الحركات الجراحية الدقيقة، وهو ما يرفع من جودة الرعاية الطبية المقدمة.