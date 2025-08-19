نقلة نوعية في جراحة السمع.. جامعة الملك سعود تُجري أول زراعة قوقعة باليد الروبوتية

أعلن مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن في مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود، عن نجاح فريقه الطبي في إجراء أول عملية من نوعها في المنطقة لزراعة قوقعة الأذن باستخدام تقنية اليد الروبوتية “الزراعة الأوتوماتيكية”.
وأوضح المركز أن هذه التقنية الحديثة تُمكّن الجرّاحين من إدخال أقطاب غرسة القوقعة بدقة متناهية وثبات عالٍ، بما يعزز سلامة المرضى ويسهم في الحصول على أفضل النتائج السمعية. كما تتميز اليد الروبوتية بسهولة التحكم والدقة العالية في الحركات الجراحية الدقيقة، وهو ما يرفع من جودة الرعاية الطبية المقدمة.
ويُعد مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن من أبرز المراكز المرجعية المتقدمة في زراعة القوقعة على مستوى المملكة والمنطقة، حيث يمتلك كفاءات طبية متعددة التخصصات وتقنيات متطورة تضمن رعاية متكاملة لمرضى ضعف السمع، وترسّخ مكانته كمركز رائد في هذا المجال.