رئيس تحرير "سبق": لا فوارق بين الإعلام التقليدي والحديث.. والعنصر الحاسم هو السرعة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد اليوسف أن "الصحافة مهنة. وتأهيل الصحفي القادر على البحث والاستقصاء مهمٌّ؛ لأنه جوهر مهنة الصحافة، ولا فرق بين الصحافة التقليدية والرقمية في هذا الجوهر". مضيفًا بأن "هناك مَن يعتقد أن الصحافة الحقيقية هي الصحافة الورقية، وهذا اعتقاد خاطئ؛ فالعمل المهني في الصحافة تحدده القدرات والمهارات، وهو يُقدَّم في أي وسيلة، سواء كانت ورقية، أو تلفزيونًا، أو إذاعة، أو منصة، أو تطبيقًا". وأضاف: "الغث في السوشيال ميديا لا يُعـدُّ عملاً صحفيًّا ومهنيًّا؛ ليس كلُّ مَنْ صوَّر حدثًا صحفيًّا. وجدنا أناسًا ينقلون الصور في الزلزال، ولكنهم لم ينقلوا تفاصيل تلك الصور. العمل الصحفي يجب أن يكون موثَّقًا".