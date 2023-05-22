أكثر من 48 مليوناً لـ 179 مزارعاً.. صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي

وبلغ صافي ما تمّ إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (84.679.220) ريالاً، وذلك لكمية (48344) طناً، لعدد (179) مزارعاً؛ تتضمن (46) مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تمّ صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (199.425.565) ريالاً، وذلك لكمية (115438) طناً، لعدد (409) مزارعين.