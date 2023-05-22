أكثر من 48 مليوناً لـ 179 مزارعاً.. صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية) الذين قاموا بتوريد الكميات المخصّصة لهم لهذا الموسم 1444 / 1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الالكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.
وبلغ صافي ما تمّ إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (84.679.220) ريالاً، وذلك لكمية (48344) طناً، لعدد (179) مزارعاً؛ تتضمن (46) مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تمّ صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (199.425.565) ريالاً، وذلك لكمية (115438) طناً، لعدد (409) مزارعين.
يُذكر أن الهيئة بدأت بتسلُّم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وبلغ إجمالي الكمية المتسلمة من المزارعين حتى تاريخه (253366) طناً، لعدد (1047) مزارعاً.
يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16 المحرم 1438هـ، القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 صفر 1437هـ، والمتضمن تكليف الهيئة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.