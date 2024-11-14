أهالي "حي إسكان" طريق الخرج يعانون من تكرار دخول الشاحنات.. ويطالبون بتكثيف دوريات المرور

يعاني سكان حي إسكان طريق الخرج، وبالتحديد عند تقاطع شارع السمح بن مالك، من مشكلة متزايدة بسبب دخول الشاحنات إلى الحي بشكل متكرر، حيث تقوم الشاحنات بالالتفاف من الطرق الرئيسة إلى داخل الحي لتجنب رصد دوريات المرور لها.