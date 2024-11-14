أهالي "حي إسكان" طريق الخرج يعانون من تكرار دخول الشاحنات.. ويطالبون بتكثيف دوريات المرور

يعاني سكان حي إسكان طريق الخرج، وبالتحديد عند تقاطع شارع السمح بن مالك، من مشكلة متزايدة بسبب دخول الشاحنات إلى الحي بشكل متكرر، حيث تقوم الشاحنات بالالتفاف من الطرق الرئيسة إلى داخل الحي لتجنب رصد دوريات المرور لها.
وقد أدى هذا السلوك إلى حدوث اختناقات مرورية متكررة داخل الحي، ما يعطل حركة السير ويتسبب في إزعاج كبير للسكان.
وتتسبب هذه الشاحنات الثقيلة في إلحاق أضرار بالبنية التحتية للطرق الداخلية التي لم تُصمم لتحمل هذا النوع من المركبات الضخمة.
وعبر الأهالي عن قلقهم من تزايد المخاطر المرورية، خاصة أن الحي يضم مدارس ومناطق سكنية، مما يجعل دخول الشاحنات إليه أمراً غير آمن ويزيد من احتمالات وقوع حوادث.
وطالب السكان الجهات المعنية عبر "سبق" بضرورة تكثيف وجود دوريات المرور في الحي لرصد هذه المخالفات وتنظيم حركة الشاحنات، بحيث تُمنع من دخول المناطق السكنية وتُلزم باستخدام الطرق المخصصة لها.
واقترح بعض الأهالي إقامة حواجز أو نقاط تفتيش إضافية عند مداخل الحي لمنع الشاحنات من الدخول دون إذن، مما سيعود بالنفع على راحة السكان وسلامتهم، ويحد من التدهور المستمر للبنية التحتية داخل الحي.