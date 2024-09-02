تعرف على السيرة الذاتية للدكتورة "أروى عبيد الرشيد" عضو الشورى.. دكتوراه في الفلسفة الاجتماعية

بعد صدور الأمر الملكي بتكوين مجلس الشورى برئاسة الشيخ عبدالله آل الشيخ، و150 عضوًا، لمدة أربع سنوات هجرية ابتداءً من 3/ 3/ 1446هـ، تستعرض "سبق" السيرة الذاتية للدكتورة أروى عبيد حمود الرشيد الذي صدر الأمر الملكي بتعيينها عضوًا في مجلس الشورى لمدة أربع سنوات ضمن 150 عضوًا.
دكتوراه في الفلسفة في الخدمة الاجتماعية تخصص دقيق "إدارة مؤسسات اجتماعية" - 1434هـ عنوان رسالة الدكتوراه: العمل الشبكي بين منظمات المجتمع المدني في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وحاصلة على ماجستير خدمة اجتماعية كلية الآداب جامعة الملك سعود للعام الدراسي - 1429هـ عن رسالة بعنوان: فعالية خدمات مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض - دراسة تقويمية، كما أنها حاصلة على بكالوريوس رياض أطفال كلية التربية جامعة الملك سعود للعام الدراسي - 1422هـ.
الخبرات العملية
تشغل الدكتورة أروى وكيلة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الملك سعود (1440 هـ - حتى تاريخه) - وكيلة مكلفة لقسم الدراسات الاجتماعية بالإضافة إلى مهام وكيلة قسم علم المعلومات (1440 هـ ) - تعيين وكيلة قسم علم المعلومات بكلية الآداب (1439 هـ) - أستاذ مساعد بقسم الدراسات الاجتماعية كلية الآداب (1434 هـ - حتى تاريخه) - محاضرة بقسم الدراسات الاجتماعية كلية الآداب (1430 هـ) - معيدة بقسم الدراسات الاجتماعية كلية الآداب (1429 هـ).
وتولت الدكتورة أروى مجموعة من المناصب والمهام على مستوى القسم والكلية والجامعة منها :
− عضو سابق في لجنة الدراسات العليا بكلية الآداب. − مقررة اللجنة الاستشارية بكلية الآداب للعام 1438 هـ / 1439 هـ .
− عضو سابق في لجنة الدراسة الذاتية للحصول على الاعتماد الأكاديمي للقسم.
− عضو سابق في لجنة القبول لمرحلة الماجستير بقسم الدراسات الاجتماعية.
− عضو سابق في لجنة المسابقة الوظيفية على مستوى الجامعة . − عضو اللجنة الدائمة للإسكان على مستوى الجامعة (1440 هـ حتى تاريخه).
− رئيسة سابقة في لجنة اختبارات الإعداد العام بالمدينة الجامعية للطالبات.
− رئيسة في لجنة تطوير الإشراف الطلابي على مستوى الجامعة 1441هـ .
− رئيسة لجنة الحالات الأكاديمية بكلية العلوم الإنسانية (1440 هـ حتى تاريخه).
− عضو لجنة النظر في أمور الطالبات على مستوى الجامعة 1441 هـ .
− عضو لجنة التأديب بكلية العلوم الإنسانية (1441 هـ - حتى تاريخه).
− مقررة سابقة في لجنة مراجعة التقارير لكلية الآداب الخاصة بالتوعية الفكرية .
− عضوة سابقة في لجنة الدبلومات والماجستير التنفيذي بالقسم.
− مقررة سابقة لجنة الموارد البشرية بقسم الدراسات الاجتماعية.
− مقررة سابقة اللجنة الإعلامية بقسم الدراسات الاجتماعية.
− تكليف كعضوة بلجنة الإشراف والتنظيم لبرامج مشروع تنمية الأسرة التابع للجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمنطقة الرياض على مستوى الجامعة ومقررة الفريق الاجتماعي باللجنة .
− عضوة في لجنة تنفيذية للإشراف على تفعيل الإشراف الطلابي لعام (1443هـ ).
− عضوة في لجنة على مستوى الكلية لدراسة التحول وفق خريطة الطريق لجميع برامج الكلية عام ( 1443هـ ).
− مفوضة للبت في طلبات رفع الحرمان وطلبات الامتحان البديل والتحويل واعتماد الأعباء التدريسية ( 1443 هـ - حتى تاريخه).
− عضوة في تشكيل المجلس التنسيقي للمدينة الجامعية للطالبات لعام ( 1443 هـ ).
− عضو في مناقشة العديد من الخطط البحثية ( سمنار) لطالبات الماجستير بقسم الدراسات الاجتماعية.
حاصلة على مجموعة من الدورات في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية. وعلى دورة في إعداد العروض الفنية والمالية للمشروعات في معهد الملك عبدالله للدراسات. وعلى شهادات معتمدة من عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود. واستراتيجيات تحفيز الطلاب وتفعيل مشاركتهم، والأبحاث النوعية، واستخدام أدوات جوجل في التعليم، وورشة تطوير القيادات النسائية لوكيلات الأقسام، وتطوير الأفكار البحثية، والتميز المؤسسي (مستوى متقدم)، والحوسبة السحابية وتطبيقاتها في التعليم، وكفايات التدريس الاحترافي.