تعرف على السيرة الذاتية للدكتورة "أروى عبيد الرشيد" عضو الشورى.. دكتوراه في الفلسفة الاجتماعية

دكتوراه في الفلسفة في الخدمة الاجتماعية تخصص دقيق "إدارة مؤسسات اجتماعية" - 1434هـ عنوان رسالة الدكتوراه: العمل الشبكي بين منظمات المجتمع المدني في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وحاصلة على ماجستير خدمة اجتماعية كلية الآداب جامعة الملك سعود للعام الدراسي - 1429هـ عن رسالة بعنوان: فعالية خدمات مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض - دراسة تقويمية، كما أنها حاصلة على بكالوريوس رياض أطفال كلية التربية جامعة الملك سعود للعام الدراسي - 1422هـ.

الخبرات العملية

تشغل الدكتورة أروى وكيلة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الملك سعود (1440 هـ - حتى تاريخه) - وكيلة مكلفة لقسم الدراسات الاجتماعية بالإضافة إلى مهام وكيلة قسم علم المعلومات (1440 هـ ) - تعيين وكيلة قسم علم المعلومات بكلية الآداب (1439 هـ) - أستاذ مساعد بقسم الدراسات الاجتماعية كلية الآداب (1434 هـ - حتى تاريخه) - محاضرة بقسم الدراسات الاجتماعية كلية الآداب (1430 هـ) - معيدة بقسم الدراسات الاجتماعية كلية الآداب (1429 هـ).