"البيئة" تستعرض خطتها لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المياه المجددة في الشرقية

استعرض وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، جهود الوزارة وشركاءها؛ لضمان الاستفادة من المياه المجددة، وتعظيم القيمة الاقتصادية لها، وتخطيط العرض والطلب عليها في كل المناطق، وفق مستهدفات واستراتيجيات الوزارة؛ لتعزيز قدرات القطاع بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.