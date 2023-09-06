"البلدية والإسكان" و"الموارد البشرية" تربطان رخصة الباعة الجائلين بوثيقة العمل الحر

ويهدف القرار إلى تمكين الباعة الجائلين من الوصول إلى حزمٍ من المحفزات والممكنات التي تساعدهم على الاستدامة والاستمرار، ومنحهم نافذة لعديدٍ من الخدمات، مثل: (تيسير حلول الدفع الرقمية المتنوعة، إمكانية فرصة فتح حساب بنكي تجاري، والتسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية).