"محافظ جدة" يطلع على الخطط المستقبلية لـ"مشاريع الترفيه السعودية"

ترأس الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمكتبه اليوم، اجتماعًا للاطلاع على أبرز المشاريع لشركة مشاريع الترفيه السعودية "سفن" بمحافظة جدة، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير جدة المهندس أيمن بن يوسف منسي.
واستعرض محافظ جدة خلال الاجتماع أبرزَ المشاريع الحالية والمستقبلية، وخطط الشركة المزمع تنفيذها في المحافظة.
يُذكر أن شركة مشاريع الترفيه السعودية "سفن" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة؛ تهدف للمساهمة في تطوير القطاع الترفيهي وبناء وتشغيل الوجهات الترفيهية، وإيجاد بيئة ترفيهية تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع السعودي؛ وفقًا لأعلى وأحدث المعايير العالمية.