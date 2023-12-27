"محافظ جدة" يطلع على الخطط المستقبلية لـ"مشاريع الترفيه السعودية"

ترأس الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمكتبه اليوم، اجتماعًا للاطلاع على أبرز المشاريع لشركة مشاريع الترفيه السعودية "سفن" بمحافظة جدة، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير جدة المهندس أيمن بن يوسف منسي.