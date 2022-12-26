"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة وتساقط للثلوج وشبه انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة تبوك تشهد أمطارًا متوسطة وتساقُطًا للثلوج مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جبل اللوز وعلقان، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على المعظم وتبوك وتيماء حتى الساعة الـ14.00 من مساء الثلاثاء.