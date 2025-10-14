"النمر": القلق والاكتئاب المزمنان يرفعان التهابات شرايين القلب ويؤثران عليه عضويًا

وأوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن القلق والاكتئاب المزمنين يؤديان إلى زيادة الالتهاب في بطانة الشرايين التاجية، ما ينعكس على القلب بشكل عضوي على المدى البعيد.