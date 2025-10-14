"النمر": القلق والاكتئاب المزمنان يرفعان التهابات شرايين القلب ويؤثران عليه عضويًا

كشفت توجيهات طبية حديثة عن وجود ارتباط مباشر بين الاضطرابات النفسية المزمنة وصحة القلب، في تأكيد علمي جديد لأثر الحالة النفسية على الأعضاء الحيوية.
وأوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن القلق والاكتئاب المزمنين يؤديان إلى زيادة الالتهاب في بطانة الشرايين التاجية، ما ينعكس على القلب بشكل عضوي على المدى البعيد.
وأشار النمر إلى أن التوصيات الأوروبية لأمراض القلب (ESC 2025) شددت على أهمية إجراء فحوصات دورية للقلب لدى المصابين بهذه الحالات النفسية، بهدف تقليل خطر المضاعفات المحتملة وتعزيز الكشف المبكر.