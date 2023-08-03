الرياض.. انطلاق أعمال تأهيل وتطوير طريق النفود عند تقاطعه مع طريق ديراب

ويشمل المشروع كذلك تنفيذ جسر التفافي من طريق ديراب إلى طريق النفود بمساحة 950م، ومسارات للخدمة على طريق النفود بطول 4850، وعمل 4 مداخل لربط طريق النفود بحيي أحد وعكاظ، ومسطحات خضراء تصل إلى 6.200م مربعًا.