الرياض.. انطلاق أعمال تأهيل وتطوير طريق النفود عند تقاطعه مع طريق ديراب

انطلقت أمس أعمال تأهيل وتطوير طريق النفود عند تقاطعه مع طريق ديراب؛ لضمان انسيابيةٍ أكبر في الحركة المرورية، وتحقيقًا لمستهدفات الارتقاء بجودة الطرق.
وأوضحت أمانة منطقة الرياض، أن المشروع عبارة عن تطوير شمال طريق النفود وإنشاء نفق وجسر الْتفافِيٍّ عند تقاطعه مع طريق ديراب.
وأضافت الأمانة: تأتي أبرز أعمال المشروع في إنشاء نفق على طريق ديراب بطول 1.600م، وتنفيذ شبكة تصريف سيول بإجمالي 5.000م.ط، وتطوير رصيف بمساحة 82.850م مربعًا، وتركيب 360 عمود إنارة، وزراعة 550 شجرة.
ويشمل المشروع كذلك تنفيذ جسر التفافي من طريق ديراب إلى طريق النفود بمساحة 950م، ومسارات للخدمة على طريق النفود بطول 4850، وعمل 4 مداخل لربط طريق النفود بحيي أحد وعكاظ، ومسطحات خضراء تصل إلى 6.200م مربعًا.