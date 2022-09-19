أمطار غزيرة تضرب محايل.. سقوط أحواش وأعمدة كهرباء واقتلاع أشجار

وباشرت دوريات المرور وفِرق الدفاع المدني الحادث الذي يقع بمحاذاة الطريق العام الذي يربط بين محايل وأبها، وعملت على تنظيم حركة السير، وإزاحة الهنقر عن المركبة، فيما كثفت كل من الجهتين والدوريات الأمنية وجودها في جميع أرجاء المحافظة وعلى الطرق داعية في الوقت ذاته قائدي المركبات إلى توخي الحذر، وأخذ الحيطة، وعدم عبور الأودية ومجاري السيول.